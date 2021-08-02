В Коврове полиция поймала водителя с поддельными правами.

В Коврове полиция поймала водителя с поддельными правами.26 июля на стационарном посту ДПС на автодороге «Москва-Уфа» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Фиат». Находившийся за рулем 35-летний житель Чувашии предъявил для проверки водительское удостоверение, которые вызвало сомнения в подлинности.Также было установлено, что водитель лишен права управления транспортом, рассказывает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Документ был изъят и направлен на исследование, результаты которого подтвердили, что бланк водительского удостоверения фальшивый.Водитель признался, что после того, как его лишили права управления, через Интернет приобрел поддельный документ.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в подделке документов.Фото: pexels.com