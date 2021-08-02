В Коврове полиция поймала водителя с поддельными правами.
В Коврове полиция поймала водителя с поддельными правами.
26 июля на стационарном посту ДПС на автодороге «Москва-Уфа» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Фиат». Находившийся за рулем 35-летний житель Чувашии предъявил для проверки водительское удостоверение, которые вызвало сомнения в подлинности.
Также было установлено, что водитель лишен права управления транспортом, рассказывает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Документ был изъят и направлен на исследование, результаты которого подтвердили, что бланк водительского удостоверения фальшивый.
Водитель признался, что после того, как его лишили права управления, через Интернет приобрел поддельный документ.
Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в подделке документов.
Фото: pexels.com