Во Владимирской области открыта заявочная компания на догазификацию. Как лучше подать заявку? Эта тема волнует многих жителей региона.

Во Владимирской области открыта заявочная компания на догазификацию. Как лучше подать заявку? Эта тема волнует многих жителей региона.Социальная услуга гарантирует бесплатное строительство газопровода до границы земельного участка. Внутри сети проводятся за счет собственника, но и тут можно рассчитывать на субсидию. Подать заявку на подведение газа по такой системе можно несколькими способами. Самый быстрый и простой - заполнить заявление в личном кабинете на сайте "Газпром газораспределение России". Так же можно обратиться непосредственно в филиалы учреждения или заполнить обращение в "Службе единого заказчика".Напомним, о стопроцентной газификации страны к 2030 году говорил в своем послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин.