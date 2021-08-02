Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 7 ковидных коек в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 7 ковидных коек в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.По состоянию на 2 августа в медорганизациях региона действуют 1852 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,6 процента из них занято (1548), свободно 304 койки.40524 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 178 человек.За период наблюдения в области отмечено 1469 летальных случаев.Фото