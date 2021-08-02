Органы Пенсионного фонда Владимирской области начали перечислять выплаты к новому учебному году на две недели раньше запланированного срока.

Органы Пенсионного фонда Владимирской области начали перечислять выплаты к новому учебному году на две недели раньше запланированного срока.На 2 августа в банки и кредитные учреждения 33-го региона из Пенсионного фонда перечислено более 1,5 млрд. рублей. По подсчетам Отделения ПФР по Владимирской области, это 89 % от общего количества детей в регионе, имеющих право на единовременную выплату. Всего данная выплата будет направлена владимирским семьям, в которых проживают почти 175 тысяч детей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Владимирской области.Напомним, прием заявлений стартовал 15 июля. Обратиться за выплатой можно в срок до 1 ноября т.г. Заявление можно подать дистанционно через портал Госуслуг либо в любой клиентской службе ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не нужно – Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других ведомствах. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации, и если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.Фото