Жаркое лето 2021-го запомнится не только толпами отдыхающих на ближайших водоёмах. Из-за высоких температур и малого количества осадков серьёзные потери ожидают сельско-хозяйственную отрасль региона. О том, чего ожидать агрономам и потребителям осенью - в нашем сюжете.

Жаркое лето 2021-го запомнится не только толпами отдыхающих на ближайших водоёмах. Из-за высоких температур и малого количества осадков серьёзные потери ожидают сельско-хозяйственную отрасль региона. О том, чего ожидать агрономам и потребителям осенью - в нашем сюжете.- Вот этот картофель - он на сегодняшний день к первому сентября своё дело сделает, то есть он вырастет. Но в чём здесь не очень хорошая фишка - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клубней заложено.Ведра картошки с одной плЕти в этом году не получится, сетуют агрономы. Сказалась сильная засуха. Так в Меленковском СПК "Дмитриевы Горы" уже прогнозируют порядка 30% потери урожая. Не помогла даже система искусственного орошения полей.Валентина Сухарева, председатель СПК "Дмитриевы Горы":- Полив - это не та вода, которая атмосферная. В любом случае на поливе это хорошо, но когда ещё помогает сверху - это гораздо лучше и больше эффективность. Самая большая проблема - это с кукурузой, которую мы планировали в первую очередь на силос и кукурузу убрать на зерно. И здесь уже большая проблема, потому что на зерно кукуруза точно не вырастет.На сегодня в активе "Дмитриевых Гор" более 10 тысяч гектаров - это пашни, сенокосы, пастбища. Основные направления - молоко, мясо, зерно, корма и овощи. Поэтому СПК по праву занимает лидирующие позиции в регионе и всегда под пристальным вниманием властей.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Департамент сельского хозяйства вместе с РосСельхозНадзором проводит аудит реальных потерь. И в случае, если ситуация, может быть, в определённых районах будет влиять на жизнеспособность предприятий, то регион нацелен на выделение специальных мер поддержки.В соседнем хозяйстве племзавода "Илькино" ситуация с картофелем немного лучше. Клубни уже размером с кулак и больших потерь не ожидается. Рост моркови также идёт по графику. Но жаркое лето 2021-го и тут оставило ощутимый след.Сергей Кострюков, генеральный дректор АО Племзавод "Илькино":- По зерну 40%, по картофелю пока рано сказать, по кукурузе тоже очень сложно пока. Мы надеемся на дожди, вот прошёл вчера буквально дождик - это уже спасло часть кукурузы.До середины августа с каждым предприятием, которое будет нуждаться в субсидиях, проведут отдельную работу. Главная задача - сохранить производственные мощности и на следующий год.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Урожайность неполная. В августе в любом случае предприятия начнут поставки в региональные сети. Плюс в других районах есть ситуации, где получше с урожайностью - на это мы тоже рссчитываем. Поэтому, к сожалению,фиксируем, что урожай напрямую на ценовой политике и борщевом наборе имеет такую существенную роль.Но о введении чрезвычайной ситуации сейчас речи не идёт, необходимо собрать все данные и высчитать конкретные потери, говорит первый замгубернатора Александр Ремига. Пока ясно одно — за ценами на борщевой набор осенью нужно будет следить..Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Вести-Владимир.