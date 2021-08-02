Нарушителей оштрафовали.

В Петушинском районе на территории СНТ «Мещёра» выявили факт нарушения требований особого противопожарного режима. Владелец участка был оштрафован за разжигание костра на мангале для приготовления пищи.Напомним, что из-за аномальной жары в регионе установился четвёртый класс пожарной опасности, а МЧС ведёт ежедневный мониторинг местности по поиску нарушителей.«Ещё одно сообщение поступило из Улыбышево. Очевидцы сообщили, что на участке строительства федеральной трассы сжигали порубочные остатки. На место выехали представители лесничества и дознаватели МЧС России. Должностное лицо будет привлечено к ответственности», - уточнили в пресс-службе ведомства.В Судогодском районе сотрудники МЧС посетили следующие населённые пункты: Тюрмеровка, Болотский, Красный Богатырь, Андреево, Красный Куст, кордон Мошокского лесничества, а также «Дюкинские» карьеры. Нарушений выявлено не было. С пятью группами отдыхающих проведены профилактические беседы.