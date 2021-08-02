Пенсионный фонд перечислил более 1,5 млрд рублей для выплаты жителям региона.

Пенсионный фонд перечислил более 1,5 млрд рублей для выплаты жителям Владимирской области на школьников. Субсидию получат родители почти 175 тысяч детей.«Приём заявлений стартовал 15 июля. Обратиться за выплатой можно до 1 ноября 2021 года. Заявление можно подать через госуслуги, либо в ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не требуется», - уточнили в региональном отделении ведомства.Средства перечисляются на банковский счёт пап или мам. Он должен принадлежать родителю, который подаёт заявление.