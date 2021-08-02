2 августа во Владимирской области, как и по всей стране, родителям школьников начали досрочно перечислять президентские 10 тысяч рублей. Выплаты к новому учебному году стартовали на две

2 августа во Владимирской области, как и по всей стране, родителям школьников начали досрочно перечислять президентские 10 тысяч рублей. Выплаты к новому учебному году стартовали на две недели раньше запланированного срока по распоряжению Владимира Путина. В финансовые организации нашего региона из Пенсионного фонда России поступило более полутора миллиарда рублей. По подсчетам областного ПФР, в первый