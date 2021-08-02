На 1 меньше, чем накануне. И на 5 меньше, чем в субботу. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 640. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 48

На 1 меньше, чем накануне. И на 5 меньше, чем в субботу. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 640. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 48 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 54. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 297 заражённых. Общая статистика по области выглядит