В минувшие выходные завершился традиционный молодежный форум в селе Лыково. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского полторы сотни его участников объявили себя наследниками великого князя.

В минувшие выходные завершился традиционный молодежный форум в селе Лыково. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского полторы сотни его участников объявили себя наследниками великого князя.Искандер никак не хочет уезжать из Лыкова. Здесь в последний день форума он катал его участинков, духовных наследников своего тезки, князя Александра Невского. Товарищу атамана радужного хуторскОго казачьего общества Андрею Демидову они тоже понравилисьАндрей Демидов, товарищ атамана:- Замечательно! Ребята все хорошие, добрые. Одно слово - православные.Впрочем, конфессиональная принадлежность - не самый главный критерий. Хотя президентский грант на проведение молодежного сбора получил его инициатор и вдохновитель, настоятель местного Покровского храма отец Дионисий.Дионисий (Комчихин), протоиерей, руководитель молодежного форума:- Церковь здесь просто стоит, как организатор, и мы хотим через этот форум все-таки сломать стереотипы, которые существуют сегодня по отношению к церкви. Нас считают архаизмом каким-то, но мы хотим показать,, что церковь сегодня активно работает с молодежью, предлагает различные варианты, поэтому мы форум наполняем различными мероприятиями.Лозунг фестиваля "Природа не терпит пустоты". Поэтому программа недельного пребывания здесь разнообразна.Участница форума:- У нас был очень насыщенный спортивный день, ориентирование, соревнования по лазертагу, танцы, исторические реконструкции, театр Петрушки - все очень интересно и захватывающе.Форум проходит уже в шестой раз. Его основная цель - научить молодежь общению через встречи с интересными людьми.Джон Кописки, фермер:- Моя главная цель сегодня - это передать оптимизм. Наши дети сегодня слышат дома: Ой, это сложно, это плохо! У них сегодня очень хорошие возможности. В России сегодня главное слово - в Европе, в Америке этого нету - развитие!И ребята задают вопросы. Потому что классикой форума стал афоризм частого лыковского гостя, ныне усопшего митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия: "У кого нет вопросов, у того жизнь под вопросом". "Натура аборет вакуум" - католическому ли священнику не знать этой латинской сентенцииСергий Зуев, настоятель храма Святого Розария Пресвятой Девы Марии:- Мы должны знать тех, с кем мы вместе здесь живем. Наша разность - ее нужно знать. Форум на это и направлен, чтобы мы понимали, что мы одно пространство.Пространство форума заполняют встречи со священниками, космонавтами, известными спортсменами, предпринимателями и политиками - полтора десятка гостей за одну лишь неделю, в режиме прямого диалога. Член Совета Федерации передала эстафету региональному коллеге.Дмитрий Рожков, заместитель председателя ЗС:- Вчера здесь на этой площадке была Ольга Николаевна Хохлова, которая меня предупредила: Дмитрий Анатольевич, готовься! Ребята серьезные - будет не просто. Подготовился, приехал, жду общения.Даниил Крицкий, участник форума:- Становлюсь старше, меняются интересы, обсуждаю рабочие моменты со спикерами, с организаторами - впечатления крайне положительные.Спортсмен, альпинист, художник, Александр Похилько охотно фотографируется с участниками форума и учит их верить в себя. В свои неограниченные возможности. Заполняй пустоту и мечты воплотятся.Сбылась же в этот день детская мечта отца Дионисия - прокатиться верхом.Андрей Николаев, Вести-Владимир.