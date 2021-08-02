При обычной простуде у человека могут проявляться те же симптомы, что и у коронавирусной инфекции COVID-19, но у последней их больше. Об этом рассказала пульмонолог Инна Мишина. По словам ..

При обычной простуде у человека могут проявляться те же симптомы, что и у коронавирусной инфекции COVID-19, но у последней их больше. Об этом рассказала пульмонолог Инна Мишина.По словам Мишиной, при ковиде кашель и высокая температура нередко сопровождаются тошнотой и диареей, при этом человеку становится тяжелее дышать. Кроме того, могут наблюдаться снижение аппетита, головная боль, слабость и потливость. Специалист отметила, что новый "дельта"-штамм COVID-19 может не вызывать потерю вкуса и обоняния, передаёт телеканал "".