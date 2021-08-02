Программа "Путешествия натуралиста" на НТВ.
Ведущий:
- А вот эта зверюшка, дорогие телезрители, называется Шака-ал. Шака-а-алы обычно питаются падалью, выглядят, как вы можете убедиться, весьма непрезентабильно и люди их за это не любят. На са-а-мом же деле, это очень милое животное...
Сейчас мы попробуем подойти поближе к этому прелестному зверьку, если он, конечно, не испугается и не убежит... Ну, зверюшка, привет... Привет зверю-у-ушка.. Хорошая... Ну, иди ко мне... Иди ко
мне-е-е-е... Давай, давай... Смотри, видишь, у меня есть кусочек мясца для тебя... Ну, не бойся, бери... Ну... Ну же... Ай! Бл..дь! Кто-нибудь!
Уберите от меня этого урода! Ой-е-ей! Сволочь, отпусти палец! А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!
Запыханно:
Вот, дорогие телезрители, как хор
еще анекдот!