За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 47 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 103 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Полицейскими оформлено 274 происшествия с материальным ущербом.Так, 27 июля около 8 часов вечера в городе Меленки на улице 1-го Мая произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, машину занесло на правую по ходу движения обочину, где произошел наезд на пешехода 2005 года рождения. После этого "Жигули" протаранили фонарный столб и дерево. В результате ДТП пешеход госпитализирован.А 29 июля в Юрьев-Польском районе около 13:50 на 8 км автодороги «Горки-Черкасово» водитель автомобиля «ВАЗ», 1983 года рождения, съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир госпитализированы.