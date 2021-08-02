Заявления принимаются через офисы газовщиков или дистанционные сервисы. Вскоре появится возможность оформлять их через госуслуги, МФЦ или СОЦГАЗ.РФ.

Во Владимирской области идёт сбор заявок на догазификацию. За несколько дней набралось более 1000 желающих подвести коммуникации.«Заключение договоров на, составление плана-графика инженерных сетей должны вестись непрерывно», - отметил гендиректор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.Заявления принимаются через офисы газовщиков или дистанционные сервисы. Вскоре появится возможность оформлять их через госуслуги, МФЦ или СОЦГАЗ.РФ.Документы рассматривают оперативные штабы. В регионе продолжается информирование населения о порядке догазификации.