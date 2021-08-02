Во Владимире ранее судимый местный житель отправится в тюрьму за попытку зарезать полицейского. «Сотрудник МВД вычислил находящегося в розыске мужчину, который пытался украсть в магазине ..

Во Владимире ранее судимый местный житель отправится в тюрьму за попытку зарезать полицейского.«Сотрудник МВД вычислил находящегося в розыске мужчину, который пытался украсть в магазине две бутылки коньяка. Парня попросили пройти в отделение, но он ударил правоохранителя по голове, а потом взялся за нож. Полицейский получил несколько ударов в лицо и шею. Преступник скрылся», - рассказывают в прокуратуре Владимирской области.Позднее мужчину задержали. Против фигуранта возбудили дела по двум статьям.Октябрьский районный суд Владимира приговорил обвиняемого к 5,5 годам колонии.