В Москве стартовали съемки 10-серийного драмеди «Актрисы» — совместного проекта Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Режиссером-постановщиком стал Фёдор Бондарчук,

В Москве стартовали съемки 10-серийного драмеди «Актрисы» — совместного проекта Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Режиссером-постановщиком стал Фёдор Бондарчук, автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселёвым также выступаетшоураннеромпроекта. Цифровая премьера «Актрис»состоится в 2023 году в видеосервисахWink и «Кинопоиск». Первые фото со съемочной площадки доступны по ссылке. «Актрисы» — история,