Сейчас на предприятии создано 80 рабочих мест. Через год их количество должно вырасти до 500. Инвестор вложил порядка 4 млрд рублей.

Во Владимире открылся новый завод «Формабокс» по выпуску гофропродукции и упаковочных изделий. Он расположен на бывших площадях «Автоприбора». При выходе на полную мощность в 2023 году предприятие станет самым крупным производителем картонной продукции в ЦФО.Ежегодно планируется выпускать не менее 140 млн квадратных метров гофрокартона и профилей, а также до 100 млн штук бумажных крафт-мешков, гильзы и шпули, полиэтиленовую упаковку. К концу 2022 года загрузка должна достигнуть 60%.«Все поставщики сырья – российские компании. Производство будет безотходным и для него решено использовать в том числе вторичное сырьё», - подчеркнул Александр Авдеев, который принял участие в запуске производства.Упаковочная продукция пользуется спросом у отечественных производителей, от кондитерской продукции до промышленной, поэтому рынок сбыта налажен.В цехах установлены два гофроагрегата и две флексографические печатные линии. На территории также будет работать собственная лаборатория, которая оснащена современным оборудованием.Сейчас на предприятии создано 80 рабочих мест. Через год их количество должно вырасти до 500. Инвестор уже вложил порядка 4 млрд рублей.