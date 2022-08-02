Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал реакцию президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Речь идет о его согласии с тем, что обстрел Еленовки якобы произвела Россия, несмотря на признание мирового сообщества, что это был случайный удар ракетами HIMARS. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании Конкорд.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал реакцию президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Речь идет о его согласии с тем, что обстрел Еленовки якобы произвела Россия, несмотря на признание мирового сообщества, что это был случайный удар ракетами HIMARS. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании "Конкорд"."Трудно прокомментировать такие странные вещи. Первое – удар "Химерами" из России в Россию. А второе – совместную борьбу французов и украинцев с влиянием России в Африке на африканцев, которое, по-честному, если Францию и беспокоит, то Украину вообще не колышет", — убежден Пригожин.Он заявил, что видит единственное объяснение политическому энтузиазму Макрона."Единственное объяснение, которое можно дать такому энтузиазму Макрона, успевшему всего за четыре года просрать всю Африку какому-то бизнесмену Пригожину, что Макрон просто …. (нецензурное выражение – прим.ред). Владимир Александрович, выбирайте друзей тщательнее", – подытожил предприниматель.