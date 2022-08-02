Наш регион, который потерял 0,5% жителей, расположился на пятом месте в ЦФО.

Во Владимирской области естественная убыль населения за первые пять месяцев текущего года достигла почти 7000 человек. В лидерах по ЦФО - Москва, Подмосковье и Воронежская область. Наш регион, который потерял 0,5% жителей, расположился на пятом месте.Показатель не учитывает миграционные параметры - переезд в другие регионы и наоборот. Меньше всех сократилось количество населения в Костромской области - 2500 жителей.Среди соседей также можно отметить Ярославскую и Рязанскую области, где количество жителей уменьшилось на пять с лишним тысяч человек. В Ивановской смертность превысила рождаемость на 4,5 тысячи.