СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении подрядчика, которого обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, повлекшее смерть человека. По версии следствия,

СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении подрядчика, которого обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, повлекшее смерть человека. По версии следствия, обвиняемый допустил к работе на 5-ом этаже строящейся многоэтажки каменщика в состоянии алкогольного опьянения, без средств индивидуальной защиты и не прошедшего необходимого обучения. Днем 15 марта 2022 года пьяный мужчина потерял равновесие и