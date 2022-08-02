Средства направят в 2023 году.

Ростуризм направит 430 млн рублей на разработку туристского кода Суздаля и Мурома. Об этом стало известно по итогам заседания федеральной комиссии по отбору заявок.В целом в конкурсе участвовали 85 городов, которые расчитывали на преображение центральной части. Москва отобрала 31 проект.В 2023 году оба города Владимирской области получат по 215 млн рублей из федерального бюджета. В Муроме установят указатели для гостей, карты-схемы и информационные конструкции, обустроят санитарные и фотозоны, смотровые и ярмарочные площадки. В Суздале появятся места для показа 3D-фильмов и смотровые площадки, пространства для ярмарок и фестивалей, пешеходные и веломаршруты, несколько малых причалов и туристические бинокли.Комментируя победу наших заявок в конкурсе, врио губернатора Александр Авдеев пообещал, что власти постепенно благоустроят центры всех городов 33-го региона.«Хотим в каждом из них подчеркнуть его неповторимую атмосферу», - подчеркнул он.