Ростуризм направит по 215 млн рублей на преображение туристического центра в Суздале и Муроме. Города оказались в числе 31 победителя конкурса. В Суздале оборудуют места для показа 3D-фильмов,

Ростуризм направит по 215 млн рублей на преображение туристического центра в Суздале и Муроме. Города оказались в числе 31 победителя конкурса. В Суздале оборудуют места для показа 3D-фильмов, смотровые с биноклями, места для проведения ярмарок и малые причалы. В Муроме появятся смотровые и ярмарочные площадки, указатели для гостей, карты-схемы и фотозоны. Всего Правительство в 2022-2023