Живут, как в прошлом веке. Светлана Мурасанова и ее мать Ирина Писарева единственные жильцы дома номер одиннадцать по улице 1-ая Никольская. Светлана Мурасанова, жительница дома №11 по ул. 1-ая

Живут, как в прошлом веке. Светлана Мурасанова и ее мать Ирина Писарева единственные жильцы дома номер одиннадцать по улице 1-ая Никольская. Светлана Мурасанова, жительница дома №11 по ул. 1-ая Никольская Потолок у нас весь разваливается. Счетчик старый. Полы у нас ходуном ходят. Почти провалились. Вот, у нас сырость. Когда ложишься спать, диван весь сырой. На