СледКом возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, 26 июня около 1:00

СледКом возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, 26 июня около 1:00 пьяный мужчина, пытаясь уйти от полиции, на квадроцикле умышленно наехал на одного сотрудника ППС и пытался сбить второго, но не смог. У пострадавшего выявили легкие травмы. Жителю Гусь-Хрустального удалось скрыться, но