Об этом сообщила пресс-служба мэрии Владимира.

В парке «Добросельский» установили антивандальные скамейки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Владимира.«Приходило много обращений по поводу их качества. Мы учли просьбы горожан. Решено протестировать новые антивандальные лавочки, которые изготавливаются из пластиковых отходов в Рязани. Если они понравятся владимирцам, то обязательно рассмотрим возможность приобретения для других общественных пространств», - подчеркнули в горадминистрации.Напомним, что первоначально скамейки были прикручены к плитке анкерными болтами. Однако это не удерживало сиденья. Теперь у местных скамеек шесть точек опоры. Остаётся надеяться, что владимирские хулиганы не воспримут утверждение об антивандальных свойствах, как вызов.