Рост доходов населения не успевает за ценами на квартиры.

Рост доходов населения не успевает за ценами на квартиры.Рост зарплат жителей российских городов не успевает за увеличением стоимости жилой недвижимости. За последние два года квартиры подорожали на 50%, или 1,64 млн рублей, а доходы населения выросли всего на 5%, или 4,4 тыс. рублей.Для оценки возможностей населения улучшать жилищные условия используется коэффициент доступности жилья (КДЖ). Это срок, за который семья из двух человек может накопить средства на вторичную квартиру площадью 54 «квадрата», при условии, что оба постоянно работают и все доходы откладывают на покупку.Доступным считается жилье в тех городах, где КДЖ не превышает трех лет. Уже два года назад КДЖ в среднем по России составлял 3,2 года, но в 14 крупных городах все еще был менее 3 лет.Сейчас КДЖ в России вырос до 4,5 лет. Это считается показателем, значительно осложняющим покупку квартиры. Крупных городов с доступным жильем не осталось вообще.Нет и городов, где рост зарплаты за два года был сопоставим с ростом цен на квартиры. Например, в столице реальная зарплата выросла на 13% с 2020 года, а квартиры на вторичном рынке подорожали на 30%. В Петербурге зарплаты выросли на 3%, цены на квартиры – на 56%. Хуже всего ситуация в Краснодаре, где зарплата увеличилась на 6,2%, а ценник на жилье – на рекордные 73%.Дольше всего придется копить на жилье в Москве, где КДЖ вырос до 6,3 лет, а также в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Казани (6,1), Нижнем Новгороде (5,5) и Краснодаре (5). При КДЖ более пяти лет жилье считается существенно недоступным для покупки.