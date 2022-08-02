Строительство технопарка ЗИЛ завершено наполовину, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Благодаря реализации проекта в городе появится более тысячи новых рабочих мест, уточнил он.

Строительство технопарка "ЗИЛ" завершено наполовину, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Благодаря реализации проекта в городе появится более тысячи новых рабочих мест, уточнил он.Соглашение о строительстве технопарка "ЗИЛ" Москва заключила осенью 2020 года. На площадке продолжаются строительно-монтажные работы, рассказал заместитель мэра.Технопарк строится на участке четыре гектара. Общая площадь корпусов составит 114 тысяч квадратных метров, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.Инвестор реконструирует старые корпуса и возводит новые. В них разместятся предприятия по производству автокомпонентов и микроэлектроники, разработчики информационных технологий и другие высокотехнологичные компании.Благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта технопарк позволяет уменьшить с 17% до 13,5% региональную часть налога на прибыль. Налог на имущество обнуляется, а земельный составляет 0,7% от исчисленной суммы.Технопарки позволяют локализовать производство в Москве, снизить себестоимость товаров, создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу. Также улучшаются условия для импортозамещения.В Москве территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Там строят комфортные кварталы с жильем, социальными объектами, офисами, кафе, магазинами, предприятиями, благоустраиваются места отдыха.