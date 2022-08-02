Оно поможет спасать человеческие жизни.

У вязниковской спасательной станции на «вооружении» теперь состоит многофункциональное судно на воздушной подушке. Имя катера весьма «фактурное» - «Славир».Судно обладает поистине волшебными способностями. Оно может передвигаться не только по воде, но и по льду, а также снегу. Мелководье катеру также «по зубам».На борту судна одновременно могут присутствовать 10 человек. Максимальная скорость - до 70 километров в час.- «Славир» предназначен для предотвращения аварий, транспортировки водолазных групп, спасения людей, терпящих бедствие на воде. Спасёт он и при половодье людей, находящихся в зоне подтопления. Спецпатруль на нем будет бороздить местные акватории. Сейчас решается вопрос о том, что в случае чрезвычайных ситуаций судно будет использоваться в Гороховецком и Ковровском районах. Новый катер пополнил технический арсенал спасательной станции. Это позволит круглогодично обеспечивать безопасность людей на водных объектах, - сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин.