Скорость работ сейчас превышает два метра в сутки.

Во Владимирской области при строительстве вантового моста через Оку для трассы М-12 впервые применяют технологию скользящей опалубки. Об этом рассказали в «Автодоре».Новый способ позволяет в два раза сократить сроки возведения 80-метрового пилона. Скорость работ сейчас превышает два метра в сутки.Путепровод под Муромом - единственный вантовый мост на строящемся платном автобане. Длина объекта составит около 1400 метров. Сооружение возводят более 500 рабочих и свыше 100 единиц спецтехники.