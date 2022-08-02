Сильные, мужественные и отважные. 2 августа отмечается 92-я годовщина образования воздушно-десантных войск. Этот день владимирские десантники по традиции начинают у монумента «Скорбящие

Сильные, мужественные и отважные. 2 августа отмечается 92-я годовщина образования воздушно-десантных войск. Этот день владимирские десантники по традиции начинают у монумента «Скорбящие ангелы» в центре города. Владимир Семушин, руководитель владимирского отделения общественной организации “Боевое братство” Это, как говорится, святой день для любого десантника, да и не только десантника, а любого гражданина нашей России, нашей родины.