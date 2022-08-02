Мужчина заплатит 30 тысяч рублей.

Жителю Коврова Т. Ковалеву, который ранее оштрафован за дискредитацию ВС РФ, подтвердили приговор. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Находясь на рабочем месте на территории Ковровского электромеханического завода, он высказался на злободневную тему в присутствии коллег. На место прибыла полиция и составила протокол. При первоначальной подготовке дела к рассмотрению судья выявил существенное нарушение требований закона при составлении документа. Этого хватило, чтобы в и вернуть их в МВД на доработку. Видимо, все ошибки правоохранители исправили и вновь направили материалы в суд.Судья пришёл к выводу, что мнение ковровчанина подрывало доверие к проведению военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР. Мужчина признан виновным в дискредитации СВО. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.Ковалев обжаловал постановление, указывая на недоказанность его вины в совершении административного правонарушения. Он считает, что его высказывания были излишне эмоциональными, но не направленными на дискредитацию армии. Однако облсуд оставил вердикт коллег без изменений.