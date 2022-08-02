Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.

Во Владимире осудят 15-летнего юношу, который избил 17-летнего парня из-за кашля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.По версии следствия, 29 ноября около 20 часов вечера в ходе конфликта, возникшего из-за незначительного повода – кашля потерпевшего, обвиняемый избил его до полусмерти. Далее молодой человек скрылся с места преступления, но через несколько дней его задержали.На допросах агрессор ушёл в отказ. Тем не менее на него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Его рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.