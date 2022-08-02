Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - 112.

Во Владимире 3 августа ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.В условиях жаркой и сухой погоды прогнозируется рост трагедий на водоёмах, возникновение пожаров, отключение света. Владимирцам рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в лесу и на торфяниках, а также вблизи населенных пунктов.Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - 112.