Свою вину он не признал.

Во Владимире бывшего начальника колонии обвиняют в махинациях на 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.По версии следствия, с августа по сентябрь 2016 года он получил от компании-подрядчика заведомо завышенное коммерческое предложение на установку системы охранного телевидения на территориях подразделений УФСИН во Владимирской области.Сотрудник ведомства заключил госконтракт с аффилированной фирмой на общую сумму более 77 млн рублей. Стоимость оборудования оказалась завышена на 11,5 млн рублей.После исполнения контракта фигурант подписал акты выполненных работ и передал их на оплату. В результате на него завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину обвиняемый не признал. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.