Потеряв равновесие, мужчина выпал из окна.

Во Владимире подрядчика осудят за гибель пьяного каменщика на стройке. Об этом сообщает СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, работодатель допустил выпившего сотрудника без средств индивидуальной защиты и не прошедшего обучение к работам на 5-ом этаже строящегося многоквартирного дома. Потеряв равновесие, мужчина выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте происшествия. ЧП произошло 15 марта около 14 часов.Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных, повлекшее по неосторожности смерть человека, передано в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения.