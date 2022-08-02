Взамен экрана, пришедшего в негодность, власти приобретут новое оборудование.

Во Владимире с фасада Белого дома демонтировали электронное табло. Оно провисело на здании обладминистрации 7 лет.Часть блоков экрана пришла в негодность. Ремонт элементов оказался дороже покупки нового оборудования, поэтому конструкцию решили снять. Работающие части установят на другом административном здании. Для Белого дома приобретут новое табло.Напомним, что до него на фасаде администрации Владимирской области более 20 лет висели чёрно-белые электронные часы.