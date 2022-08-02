Злоумышленника задержали по горячим следам.

Во Владимире полиция задержала 45-летнего мужчину, который всадил нож в спину 38-летнего прохожего. Происшествие произошло 29 июля во дворе на улице Горького.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в ходе возникшего конфликта злоумышленник внезапно достал из сумки нож и нанёс владимирцу удар. Свидетели сообщили приметы нападавшего. Злоумышленника задержали по горячим следам. Он рассказал, что сам спровоцировал конфликт, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.Пострадавший госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.