С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152921 владимирца.

Во Владимирской области на 2 августа выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Ковровском и Кольчугинском, по 3 - в Александровском и Суздальском, по 2 - Собинском, Киржачском и Камешковском, по 1 - в Муромском, Петушинском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152921 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41583 заболевших во Владимире, 18032 - в Ковровском районе и 16843 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.