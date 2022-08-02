За июль выявлено и пресечено 29 фактов нелегального оказания услуги.

Во Владимирской области сотрудники полиции с начала года задержали 35 незаконных перевозчиков. За июль выявлено и пресечено 29 фактов нелегального оказания услуги.Очередной рейд правоохранители совершили в конце прошлого месяца. В ходе мероприятия остановлен водитель, который возил жителей региона из Судогды во Владимир без лицензии. На него составили административный протокол. Машину изъяли до суда.Добавим, что максимальный штраф по статье о незаконном предпринимательстве может достигать до 300 тысяч рублей.