В регионе сокращается количество фальшивок. Об этом сообщают специалисты владимирского отделения Банка России. За апрель, май и июнь выявили 60 поддельных российских банкнот. Большинство из

В регионе сокращается количество фальшивок. Об этом сообщают специалисты владимирского отделения Банка России. За апрель, май и июнь выявили 60 поддельных российских банкнот. Большинство из них пятитысячные. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обнаруженных фальшивок уменьшилось на 18 процентов, а пятитысячных подделок на 42 процента. Кроме того, в регионе выявили 14 двухтысячных банкнот