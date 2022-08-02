Во Владимирской области выявили 36 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 38. В больницу госпитализировали 11 человек, накануне с тяжелой формой заболевания никто не

Во Владимирской области выявили 36 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 38. В больницу госпитализировали 11 человек, накануне с тяжелой формой заболевания никто не обращался. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 921. В лидерах по заражениям Владимир с 8 заболевшими за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный, там