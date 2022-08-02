Спикер Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
Председатель Госдумы и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин пообщались с участниками специальной операции на Украине. В госпитале они проходят лечение и реабилитацию.
Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.