Спикер Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГД.Председатель Госдумы и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин пообщались с участниками специальной операции на Украине. В госпитале они проходят лечение и реабилитацию.Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.