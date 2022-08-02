Лихач скрылся, но вскоре был задержан. По ходатайству следователя злоумышленник арестован. Фигурант отказался от дачи показаний.

В Гусь-Хрустальном заключён под стражу 60-летний мужчина, который, управляя квадроциклом, наехал на полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.По версии следствия, 26 июня около часа ночи, уезжая от погони, пьяный обвиняемый умышленно наехал на сотрудника ППС. Он причинил представителю власти телесные повреждения, повлекшие лёгкий вред здоровью. Попытка наезда на второго правоохранителя не удалась.Лихач скрылся, но вскоре был задержан. По ходатайству следователя злоумышленник арестован. Фигурант отказался от дачи показаний.