Сезон арбузов и дынь стартовал. В региональном Роспотребнадзоре напоминают владимирцам, как правильно выбирать бахчевые культуры, чтобы не отравиться. Следует обратить внимание на цвет

Сезон арбузов и дынь стартовал. В региональном Роспотребнадзоре напоминают владимирцам, как правильно выбирать бахчевые культуры, чтобы не отравиться. Следует обратить внимание на цвет мякоти арбуза. Волокна должны быть белыми, а поверхность арбуза с крупинками. А от дыни должен исходить аромат, если его нет, плод покупать не стоит, рекомендуют специалисты. Главное правило: арбузы и дыни нужно