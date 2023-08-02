Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке.«Сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина. И озеленение, и все, что касается творчества, детских площадок, здесь на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности – это тоже очень важно. Очень надеемся, что жители оценят обновленный парк. У нас большая программа – всего будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20», – заявил он.Лесопарк во Фрязине претерпевает капитальный ремонт в рамках действующей с 2021 года в Подмосковье программы «Парки в лесу». Готовность объекта составляет 61%, к концу августа он будет полностью обновлен.В лесопарке оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки, лыжные маршруты, детские игровые площадки, зоны для тренировок, а также событийную площадь со сценой и амфитеатром. Всю территорию дополнительно озеленят.Предприниматели также активно включаются в развитие парка и планируют открыть здесь различные бизнесы – прокат велотехники и детских электромашин, кафе и фудтраки.Губернатор выразил поддержку предпринимателям и подчеркнул важность создания комфортной и современной среды для отдыха горожан.Кроме того, в этом году также планируется благоустройство зоны отдыха на площади Победы и улице Комсомольской во Фрязино. Оно будет включать обновление пешеходных дорожек, установку освещения, скамеек и камер видеонаблюдения для безопасного прогулок в любое время суток. Работы планируется завершить к октябрю.