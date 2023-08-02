Посмотрите на эти фото, чтобы ответить на вопрос. Кто вышел лучше: звезды или животные?

Посмотрите на эти фото, чтобы ответить на вопрос. Кто вышел лучше: звезды или животные?С точки зрения биологии человек — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов. Другими словами, все мы относимся к царству животных, и это хорошо заметно со стороны. "Дни.ру" решили собрать архивные фото артистов с братьями нашими меньшими и показать, чтобы вы улыбнулись!Ольга Бузова всегда органично смотрелась с экзотическими животными. Последние пару лет знаменитость часто летает в Африку, где снимается с местными представителями фауны. Но и раньше звезда забавно позировала с обезьяной. Две очаровашки, ну что тут скажешь?Николай Басков на трон в шоу-бизнесе не претендует, а вот свинью на "Песне года" в 2006-м отхватить успел. Даже не знаем, кто на свете всех милее: натуральный блондин или розовый поросенок?Юрий Гальцев может и шутку рассказать, и под шейкой почесать. Особенно, если перед ним кошка! Юмориста вместе с пушистым созданием запечатлели на камеру в процессе нежных ласк.Анна Большова и лошадь — как две звезды на ясном ночном небе. От снимка веет максимальной гармонией и умиротворением. Вот что значит — нашли друг друга!Олег Газманов с детства мечтал о собаке в доме и в итоге исполнил мечту несколько раз. Однажды знаменитости подарили овчарку по кличке Корби. "Я по сравнению с ним просто дворняжка", — шутил певец.Анастасия Волочкова тоже принимала в дар животное — козленка. Его преподнес балерине Бари Алибасов, чтобы та вырастила из него настоящего козла. Артистка в обнимку белым другом — не это ли лучшая пара?