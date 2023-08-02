Смотрите в дайджесте: – Водители-нарушители во Владимирской области часто забывают пристегнуться и любят поболтать по телефону– Для проведения гидравлических испытаний во Владимире

Смотрите в дайджесте: – Водители-нарушители во Владимирской области часто забывают пристегнуться и любят поболтать по телефону– Для проведения гидравлических испытаний во Владимире перекрыт участок дороги в районе дома №42 по Стрелецкой– К отопительному сезону в регионе больше других готовы Камешковский, Судогодский районы и город Ковров– В конце сентября «Полярис» снова откроют для катания на коньках