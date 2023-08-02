Десантники Владимирской области отметят День ВДВ. Сегодня исполняется 93 года со дня образования...

Десантники Владимирской области отметят "День ВДВ".Сегодня исполняется 93 года со дня образования Воздушно-десантных войск России.В этот день владимирские "голубые береты" традиционно соберутся у Козлова вала, а затем отправятся к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Свою историю "Крылатая пехота" страны ведет с 1930 года - тогда в ходе учений под Воронежом 12 десантников впервые совершили тренировочный прыжок с бомбардировщика.