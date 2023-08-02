Дипломы выпускникам владимирской Школы фермеров вручили в ВлГУ. В ВлГУ вручили дипломы о...

Дипломы выпускникам владимирской "Школы фермеров" вручили в ВлГУ.В ВлГУ вручили дипломы о профессиональной переподготовке более семидесяти фермерам в рамках образовательного проекта «Школа фермера». Федеральный проект Россельхозбанка действует при поддержке Министерства сельского хозяйства региона.«Животноводство», «Сыроделие», «Сельский и агротуризм» - направления профессиональной переподготовки фермеров. Федеральный образовательный проект "Школа фемера" Россельхозбанка был реализован совместно с Владимирским госуниверситетом. Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе рассказывает: в течение курса начинающие аграрии изучали профильные дисциплины — от организации предпринимательской деятельности до бухучета и маркЕтинга.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Мы совместно с региональным правительством и с Россельхозбанком провели мероприятия в течении трех месяцев. 70 слушателей получили знания, они получили знания как теоретические так и практические, проходили практику в разных предприятиях Владимирского региона.Бывший учитель математики теперь с радостью варит и продает свой сыр. Андрей бизнес ведет уже два года. Оборот небольшой, как и объемы производства. После защиты бизнес-плана в "школе фермера" рассчитывает на получение гранта и дальнейшее развитие.Андрей Кузнецов, участник "Школы фермеров":- Когда узнал про совместную образовательную программу ВлГУ и Россельхозбанка я просто захотел в этом поучаствовать и поучиться. Во-первых для того чтобы понять как правильно оформится, как зайти в это и легализоваться, чтобы начать официальную торговлю.Основной целью образовательного проекта является развитие малых форм хозяйствования и повышение финансовой грамотности фермеров. Второй поток проекта проходил по трем направлениям, которые важны для развития агропромышленной отрасли владимирского региона.Олег Астахов, заместитель директора Владимирского регионального филиала Россельхозбанка:- Результаты первой волны и отзывы тех людей, слушателей наших, которые непосредственно прошли обучение, они как бы были очень лестными. Мы поняли что данный проект, в нем есть заинтересованность, в первую очередь от тех людей которые проходят и результаты второй волны и то количество слушателей которое мы получили, как раз говорят о том, что этот проект востребован.Слушатели, которые успешно завершили обучение и защитили свои бизнес-планы, получили дипломы установленного образца Владимирского государственного университета.. В процессе переподготовки участники приобрели новые знания и опыт, которые позволяют запустить агробизнес с нуля.Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"