Специалисты ресурсоснабжающей организации устраняют выявленный дефект. Как сообщают в мэрии, проезд жителей не затруднён, потому что выехать можно по прилегающим альтернативным дорогам.

Специалисты ресурсоснабжающей организации устраняют выявленный дефект. Как сообщают в мэрии, проезд жителей не затруднён, потому что выехать можно по прилегающим альтернативным дорогам. Работы планируют завершить 2 августа до конца дня. Движение по перекрытой дороге обещают восстановить до конца четверга. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!