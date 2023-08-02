Где во Владимирской области появятся новые спортивные площадки? Новые спортивные площадки в...

Где во Владимирской области появятся новые спортивные площадки?Новые спортивные площадки в августе появятся в Камешковском районе. «Они будут открыты для подготовки и сдачи нормативов ГТО… » – информирует Министерство физической культуры и спорта Владимирской области.Новые площадки, оборудованные силовыми и уличными тренажёрами, гимнастическими скамьями, турниками и брусьями, откроются в посёлке Новки на улице Фрунзе и в деревне Лубенцы на территории Сергеихинской школы.Как уточняет пресс-служба Правительства Владимирской области, спортивные сооружения станут для школьников и взрослого населения «тренировочными площадками».А в рамках программы «Газпром – детям» появится 15 спортплощадок в разных уголках нашего региона, строительные работы на всех будут завершены в августе.Три спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта будут открыты во Владимире и Лакинске уже 22 августа (2023 года).Они представляют собой огороженные мини стадионы со специальным покрытием и разметкой. Зимой – это полноценная хоккейная "коробка", а летом – площадка для футбола, волейбола и баскетбола.Адреса новых площадокво Владимире:улица Жуковского, дом №14;мкр. Лунёво, улица Львовская, в районе дома №24.в городе Лакинске:улица Лермонтова, восточнее дома №37.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области