Где во Владимирской области появятся новые спортивные площадки?
Новые спортивные площадки в...
Где во Владимирской области появятся новые спортивные площадки?
Новые спортивные площадки в августе появятся в Камешковском районе. «Они будут открыты для подготовки и сдачи нормативов ГТО… » – информирует Министерство физической культуры и спорта Владимирской области.
Новые площадки, оборудованные силовыми и уличными тренажёрами, гимнастическими скамьями, турниками и брусьями, откроются в посёлке Новки на улице Фрунзе и в деревне Лубенцы на территории Сергеихинской школы.
Как уточняет пресс-служба Правительства Владимирской области, спортивные сооружения станут для школьников и взрослого населения «тренировочными площадками».
А в рамках программы «Газпром – детям» появится 15 спортплощадок в разных уголках нашего региона, строительные работы на всех будут завершены в августе.
Три спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта будут открыты во Владимире и Лакинске уже 22 августа (2023 года).
Они представляют собой огороженные мини стадионы со специальным покрытием и разметкой. Зимой – это полноценная хоккейная "коробка", а летом – площадка для футбола, волейбола и баскетбола.
Адреса новых площадок
во Владимире:
улица Жуковского, дом №14;
мкр. Лунёво, улица Львовская, в районе дома №24.
в городе Лакинске:
улица Лермонтова, восточнее дома №37.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области